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      Образование

    Какая воспитательная работа проводится в вузах Казахстана

    2 Января 2022, 16:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о проводимой воспитательной работе в вузах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проектом Концепции развития образования Республики Казахстан до 2025 года предусмотрен специальный раздел по вопросам воспитания молодого поколения казахстанцев с применением ценностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию. Показатели воспитательной работы также предусмотрены в Национальном проекте «Качественное образование «Образованная нация», в стратегических планах развития высших учебных заведений, планах воспитательной работы вузов. По популяризации национальных ценностей вузами разработаны планы мероприятий по реализации программы «Рухани жаңғыру», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в государственных общеобязательных стандартах высшего образования в цикле общеобязательных дисциплин предусмотрен модуль социальных политических дисциплин.

    «В требованиях к аккредитации вузов предусмотрен стандарт по студентоориентированному обучению, преподаванию и оценке, который включает обязательное внедрение дисциплин по духовно-нравственному воспитанию молодежи. Для развития творческой активности молодежи студенты вовлекаются в работу клубов по направлениям, создаются студенческие лиги (спортивные, дебатные и т.д.)», - отметил зампремьера.

    «В более чем 100 вузах функционируют дебатные клубы, которые проводят регулярные заседания клубов по актуальным темам молодежной политики. В коллегиальные органы вузов (Ученый совет, комиссия по этике, рабочие группы, экспертные советы и др.) привлекается студенческий актив для участия в принятии управленческих решений, разработке и согласовании нормативных документов по вопросам образовательного процесса и студенческой жизни», - заключил Е. Тугжанов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Образование Вузы
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