Какая судьба ждет шахту «Казахстанская» после пожара

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор УД АО «АрселорМиттал Темиртау» Виктор Гафиулов ответил на вопрос о дальнейшей судьбе шахты «Казахстанская» после пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На шахте задействовано 1514 человек, после ого, как закончится план ликвидации аварии, будет решение комиссии - будут мероприятия по недопущению, когда мы эти мероприятия выполним, проведем восстановительные работы оборудования и выработок, после этого шахта запустится в штатном режиме», - сказал Виктор Гафиулов на брифинге в Карагандинской региональной службе коммуникаций.

Напомним, 17 августа в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Эвакуацию работников производили через фланговый ствол.

Работают сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

17 августа, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена сегодня утром. На 8:15 утра на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера. Сейчас начались мероприятия по его выдаче. Судьба троих горняков пока остается неизвестной.

Поиски ведут сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

В связи с трагедией на шахте «Казахстанская» Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству и акимату Карагандинской области.