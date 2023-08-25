Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    Какая скорость допустима на казахстанских трассах

    25 Августа 2023, 20:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с участившимися случаями аварий на республиканских трассах в «КазАвтоЖол» рассказали о допустимой скорости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Так, разрешенная скорость на автодорогах I-а категории — 140 км/час, на I-б категории — 110 км/час. На дорогах II и III категорий допустимая скорость — 100 км/час (если не имеются другие ограничения). А на участках, где ведутся ремонтные работы знаки установлены согласно ордера на право производства работ. Детально ознакомиться с ПДД (10. скорость движения) можно по здесь.

    Скоростной режим регламентирован правилами дорожного движения.Превышение установленной скорости движения сопряжено с серьезной опасностью. Призываем строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим и воздержаться от рискованных маневров.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Транспорт Дороги КазАвтоЖол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько грузовых автомобилей ежедневно въезжает в Казахстан из Кыргызстана
    Кроссоверы и седаны на 3,3 млрд тенге возьмет в лизинг полиция Павлодарской области
    Водитель и пассажиры авто избили пешехода-подростка в Павлодаре
    Популярное
    1 Участок улицы Жансугурова закроют из-за строительства развязки в Алматы
    2 Семь автобусных маршрутов в Астане изменят свое движение
    3 Алихан Смаилов поручил ускорить строительство газоперерабатывающих мощностей на Кашагане
    4 Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 12 регионах Казахстана
    5 Заступившуюся за пенсионера в автобусе девушку наградил аким Алматы