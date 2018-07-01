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Какая самая высокооплачиваемая специальность в Казахстане

23 Июля 2018 15:00 57
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Какая самая высокооплачиваемая специальность в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -  В Казахстане самая высокая зарплата и высокая степень трудоустраиваемости выпускников по специальности «Нефтегазовое дело», самый низкий процент трудоустраиваемости - в журналистике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Абитуриент будет выбирать - какая специальность наиболее оплачиваемая. Среди выпускников были заработные платы, которые превышали 900 тысяч тенге. Я не буду называть вуз, чтобы не получилось, будто я рекламирую. Вы это сами можете посмотреть в рейтинге вузов», - сказал вице-министр образования РК Талгат Ешенкулов.

Какая самая высокооплачиваемая специальность в Казахстане 

Что касается рейтинга, то он будет опубликован уже сегодня, на сайте МОН РК и НПП «Атамекен». 

Самой высокооплачивамой специальностью, по словам представителя МОН РК, признано «Нефтегазовое дело». Вице-министр добавил, что средняя заработная плата выпускников по специальности «Нефтегазовое дело» - 250 тысяч тенге. В тоже время, как выяснилось, по ней и  самый высокий процент трудоустройства. Соответственно, спрос на эту специальность, по мнению Талгата Ешенкулова, увеличится. А трудоустройство по журналистике оказалось самым низким - всего 63 процента. И у абитуриента теперь, как считает Талгат Ешенкулов, будет возможность выбора: какая специальность высокооплачиваема, а какая - ниже уровня ожиданий.

Автор: Гульмира Сарбасова

 

 

 

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Ключевые слова: Образование,
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