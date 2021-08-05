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    Какая работа проводится в Шымкенте для борьбы с вредителями, уничтожающими карагач

    5 Августа 2021, 16:52

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В управлении развития комфортной городской среды Шымкента рассказали о том, какая работа проводится для борьбы с вредителями, массово уничтожающими карагач, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В центральном парке руководство управление развития комфортной городской среды Шымкента организовало встречу, где обсуждались вопросы проведения дезинсекции в связи с нашествием опасных вредителей на карагач. Этот вопрос обсуждался с участием районных акимов, ответственных сотрудников территориальной инспекции по городу Шымкенту, Государственной инспекции МСХ РК, республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов, ТОО «Build Stroi», ТОО «Защита растений», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

    В ходе обсуждения руководитель аппарата акима города дал ряд поручений ответственным работникам по проведению неотложных лечебных мероприятий.

    На территории парков города Шымкента на 28 га земли , по Абайскому району - на 20 га, по Аль-Фарабийскому району - на 25 га, по Енбекшинскому району - на 23 га, по Каратаускому району - на 29 га в целом по городу - на 125 га земли ведутся работы по обработке карагачей препаратами «Имидор», «Омайт», «Энжин».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экология Шымкент
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