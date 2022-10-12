Какая работа проводится для искоренения коррупции в органах внутренних дел РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Почему сложно раскрыть преступления, связанные с рекламой наркотиков? Сколько наркосайтов заблокировано с начала года? Об этом в эфире программы «Три вопроса» Телерадиокомплекса Президента РК ответил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все можно выстроить в одной линейке. Если будет коррупция, не будет доверия. Мы всю линию сломаем: выстраивание правовой модели, сервисной модели, человекоцентричной, клиентоориентированной, коррупционные риски в нормотворчестве. Даже сегодня есть цифровые лазейки, которые могут дать доступ к обогащению, вымогательству или использованию своего служебного положения», - сказал министр внутренних дел РК.

По словам Марата Ахметжанова, если закрыть эти бреши, наравне с этим будет меняться правосознание. Глава ведомства также отметил, что улучшение социального положения полицейских окажет влияние на искоренение коррупции.

«Создание условий, увеличение заработной платы приведет к тому, что мы сможем на конкурентной основе подбирать достойные кадры. Сегодня нашему полицейскому есть, что терять. Глава государства уделяет внимание положению полицейских, повышению заработной платы. Местные исполнительные органы могут устанавливать дополнительные премиальные. Поэтому социальные и другие привилегии, на наш взгляд, будут делать нашу службу привлекательной», - считает министр.



