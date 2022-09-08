Какая помощь оказывается предпринимателям ВКО

Всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу, действующему во всех секторах экономики оказывает палата предпринимателей ВКО.

По словам директора палаты предпринимателей ВКО Кайрата Мамырбаева, для предпринимателей предусмотрены меры поддержки по нескольким направлениям.

«В основном оказываются виды нефинансовой поддержки. В частности, консультации, сервисная поддержка, защита прав предпринимателей. За восемь месяцев этого года от субъектов МСП, действующим во всех секторах экономики, поступило около 800 заявлений. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Предпринимателям часто оказывается бухгалтерская и маркетинговая помощь», – сказал Кайрат Мамырбаев.

Он также сообщил, что палатой совместно с областным управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития открыта микрофинансовая организация для выдачи льготных кредитов начинающим предпринимателям.

Многие граждане при поддержке НПП создали свой бизнес, который успешно развивается.

Руководитель ветеринарной клиники «Ветлаб» в Усть-Каменогорске Адия Хусаинова в 2020 году открыла частную клинику.

По словам Адии Хусаиновой, сотрудники палаты помогли ей собрать необходимые документы, оказывали консультационную помощь и поддержку в разработке бизнес-плана.

Бердихан Суйенишулы, проживающий в Уланском районе, занимается животноводством. Когда он обратился в палату предпринимателей, там ему помогли составить бизнес-план и собрать необходимые документы.

«В марте прошлого года я взял в микрофинансовой организации 7 млн. тенге. На эти деньги купил 13 кобылиц, и с мая этого года мы продаем кумыс. Спасибо палате предпринимателей, которая помогает не только мне, но и всем предпринимателям!» - сказал Бердихан Суйенишулы.

Центр коррекции и раннего развития «Школа логопеда» в Усть-Каменогорске открылся в 2020 году.

Директор Центра Галия Токтагулова попросила финансовую поддержку в палате предпринимателей.

«В НПП РК «Атамекен» помогли подать заявку на грант на 555 тыс. тенге в ГУ «Управление координации занятости социальных программ ВКО», а потом в 2021 году – на программу «Дорожная карта бизнеса-2025», где получила еще один грант на 4,9 млн. тенге в акимате ВКО. Купила логопедическое оборудование, мебель, игрушки, приняла на работу несколько человек. Сейчас в Центре проходят реабилитацию около 150 человек. Очень благодарна сотрудникам палаты предпринимателей, всегда готовым оказать помощь», – сказала Галия Токтагулова.

Талгатжан Мухаметбекулы



