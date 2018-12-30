Какая погода ждет казахстанцев на новогодние праздники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 30 декабря 2018 года по 2 января 2019 года, на большей части нашей республики с влиянием антициклона будет преобладать ясная и морозная погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь в северной половине страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды: с осадками, усилением ветра и метелью.

Температура воздуха: в центре и на востоке ночью 15...25 мороза, днем 10...20 мороза; на юго-западе, юге и юго-востоке ночью 2...12 мороза, днем 0...5 мороза, местами 5 тепла. на западе ночью 5...15 мороза, днем 0...8 мороза; на севере и северо-западе ночью 15...23 мороза, днем 7...15 мороза.

2 января антициклон охватит большую часть территории, в связи с чем ожидается прояснение облачности и умеренно морозная погода.