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    00:32, 20 Июль 2021 | GMT +6

    Какая погода ждет казахстанцев 20 июля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 20 июля представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «По-прежнему с прохождением циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, местами с градом, лишь на юге и западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере и северо-западе в ночные и утренние часы – туман», - сообщают синоптики.

    В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами град.

    В Костанайской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

    В Жамбылской, днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем в Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с с пыльной бурей, в Туркестанской области местами град.

    Днем в Карагандинской области местами ожидается град, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра при грозе 18 м/с, ночью - туман. Ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами – туман.

    Днем на большей части в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях ожидается сильная жара, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, на юге Мангыстауской области ожидается очень сильная жара.

    На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областей, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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