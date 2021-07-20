Какая погода ждет казахстанцев 20 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 20 июля представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«По-прежнему с прохождением циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, местами с градом, лишь на юге и западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере и северо-западе в ночные и утренние часы – туман», - сообщают синоптики.

В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами град.

В Костанайской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с с пыльной бурей, в Туркестанской области местами град.

Днем в Карагандинской области местами ожидается град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра при грозе 18 м/с, ночью - туман. Ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами – туман.

Днем на большей части в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях ожидается сильная жара, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, на юге Мангыстауской области ожидается очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областей, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.