Какая погода ждет казахстанцев 16 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 16 марта, передает МИА «Казинформ».

На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона по-прежнему ожидается погода без осадков. Лишь на юге и востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов также сохранится неустойчивый характер погоды – местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, усиление ветра, на востоке - с низовой метелью.

В Жамбылской, днем Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра. В Мангыстауской, днем Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра. В Акмолинской, Алматинской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской Павлодарской областях местами ожидается туман, ночью в Восточно-Казахстанской области местами – низовая метель.