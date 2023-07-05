Какая погода ожидается в праздничные выходные в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В предстоящие дни - 6-8 июля - неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части территории республики, в связи с чем пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», сильные дожди ожидаются 6-7 июля в центре, на юго-востоке, 6-8 июля на севере, востоке Казахстана, днем возможен град. Лишь на западе страны ожидается погода без осадков.

Прогнозируется постепенное повышение дневных температур на западе, юге до +33+42°С, а на остальной территории страны ожидается небольшое понижение температуры воздуха, на северо-западе и в центре до +22+35°С, на севере до +23+30°С, на востоке и на юго-востоке до +20+30°С.