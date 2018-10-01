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Какая погода ожидается в Казахстане в октябре

1 Октября 2018 12:12 572
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Какая погода ожидается в Казахстане в октябре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В начале октября с затоком прохладных и влажных воздушных масс ожидается неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГК «Казгидромет». 

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На севере, востоке и в центре страны ожидаются осадки с понижением температуры воздуха ночью до 0...5 мороза,  днем до 7...15 тепла; на юго-востоке  - грозовые дожди с температурой воздуха ночью 7...12 тепла, днем 17...25 тепла.

Затем с выносом тепла со Средней Азии погода побалует жителей большинства областей Казахстана теплом и солнцем. Днем столбики термометров повысятся:

в северной половине до +15...+22 °С;

в южной половине до + 23...+28°С.

Но осеннее тепло капризно, и синоптические процессы меняются быстро. Так, уже в период 3-4 октября на западе страны с влиянием циклона пройдут грозовые дожди, которые постепенно сместятся в восточном направлении.

Зона осадков охватит и другие области Казахстана в конце первой и начале второй декады.

Согласно долгосрочному прогнозу, очередную интенсивную волну холода следует ожидать в середине третьей декады, когда столбики термометров опустятся:

в северной половине ночью  до 5...13 мороза, днем до 0...5 мороза;

в южной половине ночью до 0...5 мороза, днем до 10...18 тепла.

В результате, средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С, за исключением Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей - около нормы. 

Месячное количество осадков предполагается больше нормы местами в Восточно-Казахстанской, около нормы в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, на большей части Костанайской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях, меньше нормы - на остальной территории. 

В ведомстве пояснили, что это консультативный прогноз, и он может претерпеть значительные корректировки по мере изменения синоптической ситуации.

 

 

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Ключевые слова: Казгидромет,
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