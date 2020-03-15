Какая погода ожидается в Казахстане 15-20 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какая погода ожидается в Казахстане с 15 по 20 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Карагандинская область

Ожидается понижение дневных температур от +5+15°С до 0+8°С, к концу периода повышение до +3+11°С, а также повышение ночных температур от -11+3°С до 0+6°С, к концу периода понижение до -3-13°С. В бассейнах рек юга области ожидается интенсивное таяние снежного покрова и ослабление ледовых явлений которые приведут к подъемам уровней воды. 16-19 марта выпадение садков (дождь, снег) до 6 мм, 20 марта до 14 мм.





Акмолинская область

Ожидается понижение дневных температур от +5+10°С до -3+2°С, затем постепенное повышение до 0+8°С, а также повышение ночных температур от -5+3°С до 0+5°С, к середине периода понижение до -5-13°С, затем повышение до 0-8°С.

15-17, 19 марта выпадение садков (дождь, снег) до 3 мм.





Северо-Казахстанская область

Ожидается понижение дневных температур от +5+10°С до -3+2°С, затем постепенное повышение до 0+8°С, а также повышение ночных температур от -7+1°С до 0+5°С, к середине периода понижение до -5-13°С, затем повышение до 0-8°С.

15-17, 19 марта выпадение садков (дождь, снег) до 6 мм.





Актюбинской области

Ожидается колебание дневных температур от +5+15°С до 0+8°С, а также понижение ночных температур от 0+8°С до -5-13°С, к концу периода повышение до 0-8°С. В бассейнах рек ожидается интенсивное таяние снежного покрова и ослабление ледовых явлений которые приведут к подъемам уровней воды.

16, 19-20 марта выпадение осадков (дождь, снег) до 3 мм, 15 марта дождь до 14 мм.





Западно-Казахстанская область

Ожидается понижение дневных температур от +10+18°С до +2+10°С, затем к концу периода повышение до +5+13°С, а также понижение ночных температур от +1+9°С до -3-11°С, к концу периода повышение до -3+5°С. В течении всего периода ожидается выпадение осадков (дождь, снег) до 6 мм.





Костанайская область

Ожидается понижение дневных температур от +10+18°С до +2+10°С, затем к концу периода повышение до +5+13°С, а также понижение ночных температур от +1+9°С до -3-11°С, к концу периода повышение до -3+5°С. В течении всего периода ожидается выпадение осадков (дождь, снег) до 6 мм. В бассейнах рек интенсивное таяние снежного покрова и ослабление ледовых явлений которые приведут к подъемам уровней воды.





Туркестанская область

Ожидается понижение дневных температур от +17+25°С до +12+20°С. Ожидается колебание ночных температур от 0+8°С до +5+13°С.

17, 19 марта ожидаются дожди до 3 мм, 18, 20 марта до 14 мм.





Жамбылская область

Ожидается повышение дневных температур от +10+18°С до +15+23°С, затем небольшое понижение до +12+20°С, а также повышение ночных температур от -3+5°С до 0+10°С.

17, 20 марта ожидаются дожди до 3 мм, 18, 19 марта – до 14 мм.





Алматинская область

Ожидается повышение дневных температур от +9+17°С до +15+23°С, затем небольшое понижение до +12+20°С, а также повышение ночных температур от -5+5°С до 0+10°С.

17-18, 20 марта ожидаются дожди до 3 мм, 19 марта – до 14 мм.

Положительные температуры на севере, севере-востоке и юге Алматинской области приведут к таянию снега, формированию талого стока, ослаблению ледовых явлений, подъему уровней и выходу воды на пойменные участки рек (подтоплению).





Кызылординская область

Ожидается повышение дневных температур от +9+17°С до +15+23°С, затем небольшое понижение до +12+20°С, а также повышение ночных температур от -5+5°С до 0+10°С.

17-18, 20 марта ожидаются дожди до 3 мм, 19 марта – до 14 мм.

На р.Сырдария на территории Кызылординской области произошло полное очищение от льда, сток регулируется режимом работы Шардаринского и Коксарайского водохранилищ.

по Восточно-Казахстанской области

Ожидается повышение дневных температур от +9+17°С до +15+23°С, затем небольшое понижение до +12+20°С. Ожидается повышение ночных температур от -5+5°С до 0+10°С. 17-18, 20 марта ожидаются дожди до 3 мм, 19 марта – до 14 мм.

На водных объектах ожидается процесс ослабления ледовых явлений и таяние снега в низкогорьях, что может привести к формированию талого стока.