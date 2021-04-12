Какая погода ожидается 12 апреля в Казахстане
По информации РГП «Казгидромет», местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге, юго-западе гроза, пыльная буря, на юге возможен град.
В Туркестанской области местами ожидаются гроза, возможен град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с с пыльной бурей.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, днем гроза, местами усиление ветра 15-20, ночью и утром порывы 25 м/с.
В Кызылординской области утром и днем местами - гроза, усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Алматинской области в районе Жаланашколя - усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами - туман.
В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области - усиление ветра 15-20 м/с.
В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.