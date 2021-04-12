Какая погода ожидается 12 апреля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием поле повышенного давления, с связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь на юге, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге, юго-западе гроза, пыльная буря, на юге возможен град.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, возможен град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с с пыльной бурей.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, днем гроза, местами усиление ветра 15-20, ночью и утром порывы 25 м/с.

В Кызылординской области утром и днем местами - гроза, усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской области в районе Жаланашколя - усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами - туман.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области - усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.