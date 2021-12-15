Какая погода ожидает казахстанцев 16 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 16 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«Отрог антициклона сохранит свое влияние практически на всю территорию Казахстана – ожидается погода без осадков. И только на севере и востоке РК под влиянием ложбины Северо-западного циклона пройдет снег, ожидается низовая метель. Местами по стране ожидаются усиление ветра, туман», - говорится в сообщении «Казгидромета».
На севере, востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе усиление ветра 15-20 м/с.
На юге, западе Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.
В Костанайской области на севере ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, на юге – туман.
На севере Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, туман, на западе усиление ветра 15-20 м/с.
На севере Западно-Казахстанской, западе Атырауской, юге Кызылординской, севере, в горных предгорных районах Жамбылской, ночью и утром на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской, Алматинской областей ожидаются туман, ночью на востоке Атырауской области усиление ветра 15-20 м/с.
На западе, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в центре с пыльной бурей.
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