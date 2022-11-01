Какая погода будет в ноябре в Казахстане

1 Ноября 2022, 09:16

1 Ноября 2022, 09:16

Какая погода будет в ноябре в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ноябрь - первый месяц сезона предзимья. В ноябре температура воздуха на всей территории республики прогнозируется в пределах климатической нормы, распределение осадков ожидается следующим образом: в западной половине Казахстана меньше нормы, в восточной - около нормы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозу синоптиков, в начале ноября, нырнувший со Скандинавии вглубь Европейской территории России циклон, c большой скоростью будет смещаться на территорию Казахстана, обуславливая неустойчивый характер погоды в большинстве регионах.

«Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на юге республики еще пройдут преимущественно дожди. Наиболее сильные осадки, связанные с атмосферными фронтами, пройдут на северо-западе, севере и в центре страны. Будет усиливаться ветер до 15-28 м/с, в отдельных районах наблюдаться гололедные явления», - говорится в сообщении.

Температура воздуха в первые дни ноября по территории Казахстана составит ночью -5+5°С, днем +1+9°С, на юге и юго-востоке страны теплее - днем +10+18°С.

С середины первой декады активный циклон покинет территорию Казахстана, смещаясь в восточном направлении, в след этому циклону из районов Черного моря распространится антициклон, обусловив прекращение осадков в начале в западных регионах, в конце декады осадки прекратятся и на остальной территории республики. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха:

в северной половине ночью до -3-13°С, днем до -5+2°С,

в южной половине ночью до -5+2°С, днем до 0,+8°С.

Во второй и в третьей декадах месяца на территории Казахстана часто будут поступать холодные воздушные массы из районов Северных морей, Западной и Восточной Сибири, прогнозируется неустойчивая погода. Столбики термометров опустятся: в западных, в северных, центральных и восточных регионах ночью до -17-25°С, днем до -5-12°С; на юге, юго-востоке республики ночью до -10-17°С, днем до -3-10°С.

Однако не исключены теплые дни, когда на территорию Казахстана будут поступать воздушные массы из районов Атлантики и территории Ирана, отмечают синоптики.