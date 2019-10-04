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Какая погода будет в Казахстане в выходные

4 Октября 2019 11:19
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Какая погода будет в Казахстане в выходные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на 5-7 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«Влияние антициклона на погоду Казахстана сохранится и в предстоящие трое суток. Поэтому в выходные дни в республике ожидается преимущественно малооблачно и без осадков, днём воздух прогреется до плюс 15…23°С, в южных областях до плюс 18…27°С, но в северных, центральных и восточных областях ночные морозы сохранятся»,- говорится в сообщении.

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Ключевые слова: Погода,
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