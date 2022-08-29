Какая погода будет в Казахстане в последние дни лета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 30 августа – 1 сентября 2022 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Под влиянием обширного Северо-западного антициклона, в предстоящие трое суток, на большей части страны ожидается погода без осадков, лишь на юге и в горных районах юго-востока республики, 31 августа - 1 сентября на севере, на западе Западно-Казахстанской, 1 сентября Костанайской, Северо-Казахстанской областей ожидаются дождь, гроза, усиление ветра. Что же касается температурного фона, ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха, днем столбики термометров на большей части страны достигнут отметки 25-35 тепла, на западе и юге 30-38 тепла», - говорится в сообщении синоптиков.



