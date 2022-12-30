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    Какая погода будет в Казахстане в новогодние праздники

    30 Декабря 2022, 15:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 31 декабря - 2 января распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «Погоду Казахстана будет определять Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты, на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны прогнозируются снегопады, метели, порывистый ветер, на западе, юге, юго-востоке республики ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман, гололед. 1 января на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Небольшое повышение температуры воздуха ночью на западе от 1-6 мороза до 3 мороза-2 тепла, на севере, в центре, востоке РК небольшое понижение от 5-20 до 10-25 градусов мороза, на юге, юго-востоке постепенное понижение от 0-10 до 3-15 градусов мороза», - говорится в прогнозе синоптиков.
    Казгидромет Погода
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