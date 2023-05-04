Какая погода будет в Казахстане 4 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 4 мая на большей части Казахстана ожидается усиление ветра, на западе страны - дождь, в нескольких областях - заморозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе Казахстана пройдет дождь, временами сильный дождь с грозой и градом, на юго-востоке и востоке – осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке, западе с пыльной бурей, на северо-западе – туман.

Ночью в Алматинской и Жетысуской областях, на поверхности почвы Костанайской, на севере, востоке Улытауской, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки 1-6 градусов.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, днем в горных районах 30 м/с и более.



