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Какая погода будет в Казахстане 4 мая

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
4 Мая 2023, 00:10
Какая погода будет в Казахстане 4 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 4 мая на большей части Казахстана ожидается усиление ветра, на западе страны - дождь, в нескольких областях - заморозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе Казахстана пройдет дождь, временами сильный дождь с грозой и градом, на юго-востоке и востоке – осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке, западе с пыльной бурей, на северо-западе – туман.

Ночью в Алматинской и Жетысуской областях, на поверхности почвы Костанайской, на севере, востоке Улытауской, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки 1-6 градусов.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, днем в горных районах 30 м/с и более.


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