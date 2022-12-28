Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Какая погода будет в Казахстане 29 – 31 декабря

28 Декабря 2022, 13:34
Какая погода будет в Казахстане 29 – 31 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 29 - 31 декабря 2022 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В ближайшие трое суток на большей части Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет снег, на юге, юго-западе страны осадки в виде дождя и снега, метель, на юге, юго-западе, западе – гололед. Резких изменений в температурном фоне не ожидается», - говорится в прогнозе синоптиков.


Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Дожди и снег ожидаются на большей части республики
Автодвижение ограничили на участке трассы Самара - Шымкент в Кызылординской области
Теги:
Читайте также
Дожди и снег ожидаются на большей части республики
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Автодвижение ограничили на участке трассы Самара - Шымкент в Кызылординской области
Шторм ожидается в 8 регионах Казахстана
Снежная буря в США и Канаде: 56 погибших, сотни тысяч без электричества
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах РК
На юге Казахстана ожидаются дожди и снег
О шторме предупредили жителей 7 регионов Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Известный комик высмеял фото казахстанки: девушка не намерена оставлять это безнаказанным
2 Вездеход и санитарную машину купили для районной больницы в Карагандинской области
3 Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области
4 Определена сумма компенсации за электроэнергию в Экибастузе
5 Данияр Елеусинов лишился титула чемпиона мира

Лента новостей