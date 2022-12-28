Какая погода будет в Казахстане 29 – 31 декабря

28 Декабря 2022, 13:34

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 29 - 31 декабря 2022 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В ближайшие трое суток на большей части Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет снег, на юге, юго-западе страны осадки в виде дождя и снега, метель, на юге, юго-западе, западе – гололед. Резких изменений в температурном фоне не ожидается», - говорится в прогнозе синоптиков.