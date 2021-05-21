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    Какая погода будет в Казахстане 21 мая

    21 Мая 2021, 00:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неустойчивую погоду прогнозируют в большинстве регионов Казахстана 21 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По-прежнему на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами. Лишь южная часть страны будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге – шквал, возможно выпадение града.

    В Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, ночью и утром – туман. В Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, днем в Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, ночью в Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Павлодарской, ночью и утром Северо-Казахстанской областях местами – туман, в Туркестанской в горах – шквал. В Костанайской области ночью местами ожидается туман.

    Ночью в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки до 2 градусов.

    На большей части Кызылординской, местами Атырауской, Алматинской, в отдельных районах Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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    Акмолинская область Алматинская область Актюбинская область Атырауская область Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Павлодарская область
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