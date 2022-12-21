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    Какая погода будет в Казахстане 21 декабря

    21 Декабря 2022, 00:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 21 декабря сохраняются осадки, гололед и низовая метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «С глубокой ложбиной cредиземноморского циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняются осадки, преимущественно в виде снега, гололед, низовая метель. По территории страны ожидаются усиление ветра, туман», - говорится в сообщении синоптиков.

    В Астане ожидаются переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 7-9 мороза.

    В Алматы - переменная облачность, в конце дня ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 2-4 тепла.

    В Шымкенте - переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер западный, северо-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1 мороза-1 тепла.
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