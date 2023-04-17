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    Какая погода будет в Казахстане 18-20 апреля

    17 Апреля 2023, 12:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие три дня по Казахстану ожидается постепенное повышение температуры воздуха в дневное время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Согласно прогнозу синоптиков, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, это связано с прохождением атмосферных фронтальных разделов. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, 18 апреля на востоке – сильный снег, 18-19 апреля на юго-востоке временами сильные осадки (дождь, снег).

    18-20 апреля под влиянием вторжения северо-западного антициклона из районов Скандинавии на севере, в центре, на востоке страны ожидается понижение температур воздуха ночью до 7-15 мороза, на западе, юго-западе, юге, юго-востоке в ночные часы сохраняются заморозки, а дневные температурные показатели начнут постепенно повышаться.

    По республике ожидается усиление ветра, туман, в южных регионах с пыльной бурей и грозой, на севере, северо-западе, в центре, на востоке – гололед, низовая метель.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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