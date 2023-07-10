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    Какая погода будет в Казахстане 11 – 13 июля

    10 Июля 2023, 23:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 11 - 13 июля 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «Через территорию Казахстана в предстоящие дни будет проходить Западный циклон, с которым на западе, затем на севере и в центре страны ожидаются дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. На востоке, юге и юго-востоке республики, с отрогом уходящего антициклона, ожидается погода без осадков. Весь период на севере, в центре, 11 - 12 июля на северо-западе, 12 - 13 июля на юге, 13 июля на юго-востоке Казахстана днем ожидается очень сильная жара до 43 градусов», - говорится в сообщении синоптиков.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
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