Какая погода будет в декабре в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году зима пришла в Казахстан в конце ноября, ухудшение погоды и резкое похолодание застали «врасплох» всех казахстанцев. В декабре температура воздуха будет продолжать понижаться, количество снега увеличиваться. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В ближайшие дни на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются снег, низовая метель, усиление ветра 15-25 м/с, в горных районах юга, юго-востока страны - сильный снег, туман, гололед. На западе и крайнем севере республики погода будет без осадков.

Затем с очередной порцией арктического холода из районов Салехарда температура воздуха понизится на западе страны ночью до -13-23°C, днем до -5-15°C;

на севере и в центре ночью до -25-33°C, днем до -12-25°C;

на востоке ночью до -25-37°C, днем до -17-23°C;

на юге и юго-востоке ночью до -10-22°С, днем до -3-13°С.

В конце первой декады циклон из районов Скандинавии обусловит неустойчивую погоду, ослабление морозов в северо-западных регионах республики, затем на остальной территории страны.

По прогнозу во второй и третьей декадах декабря 2022 года на большей части Казахстана ожидается частая смена погодных условий, морозные дни будут чередоваться теплыми, сопровождаться снегопадами, метелями и порывистым ветром, в южной половине Казахстана осадки прогнозируются преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Также нередко будут наблюдаться гололедные явления и туманы.

В течении месяца, под влиянием циклонической деятельности, ожидаются несколько наиболее интенсивных волн тепла, а при северо-западных вторжениях антициклонов – несколько волн холода. Таким образом, в декабре часто будет наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые «температурные качели»:

в северной половине республики ночью от -25-35°С до -5-13°С, днем от -15-25°С до 0,-5°С.

в южной половине республики ночью от -17-23°С до -5+2°С, днем от -5-10°С до +3+10°С.

В целом по прогнозу в декабре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1° - на крайнем западе, севере страны.

Количество осадков в декабре прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы - в центре, на юге, юго-востоке, на большей части востока страны.

Прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду, неделю и на 1-3 сутки.



