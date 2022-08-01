1 Августа 2022 11:19

Какая погода будет в августе в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Консультативный прогноз погоды по территории Казахстана на август 2022 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

«Август завершает сезон лета и начнется он с относительно прохладной погоды в северных регионах страны и неустойчивой погодой на большей части Казахстана. С прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди, на востоке страны прогнозируются сильные дожди с грозами, градом, усилением ветра с порывами до 15-25 м/с. В северных регионах в ночные и утренние часы возможны туманы», - говорится в сообщении Казгидромета.

По прогнозам синоптиков, в начале месяца в северной половине страны прохладная погода будет связана с влиянием северного холодного антициклона. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до +7+15°С, в дневные часы до +17+22°С. Однако в конце первой декады, со смещением холодного антициклона за пределы страны, на северные регионы, с выходом южного циклона, будет осуществляться вынос теплых воздушных масс, что приведет к повышению температуры воздуха ночью до +18+23°С, днем до +25+33°С. В южных и юго-восточных регионах, в течение первой декады, ожидается постепенное повышение температурного фона: ночью от +15+20°С до +20+25°С, днем от +25+32°С до +33+40°С.

В середине месяца на северную половину республики вновь будут поступать холодные воздушные массы, что обусловит неустойчивый характер погоды. Тем не менее, холод на долго не задержится. Температура воздуха будет колебаться ночью от +10+18°С до +18+25°С, днем от +17+22°С до +25+30°С, а в южных регионах основной фон температуры воздуха составит +28+38°С, но в отдельные дни не будет исключением и спад жары.

«Завершится последний месяц лета предпосылками осени. Вторжение холодных воздушных масс из районов Арктических морей приведет к существенному понижению температурного фона на большей части Казахстана. В северной половине страны в ночные часы температура воздуха опустится до +2+12°С, в отдельных районах до заморозков, днем до +15+20°С, в южной половине ночью до +10+15°С, днем до +20+27°С», - сообщили в Казгидромете.