Какая погода будет на День столицы в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 4 - 6 июля 2023 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

На большей части страны сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, сильные дожди ожидаются 6 июля на востоке, юго-востоке и в центре республики, возможен град. Лишь на западе страны ожидается погода преимущественно без осадков.

Прогнозируется также постепенное повышение дневных температур на западе до +33+39°С, а на остальной территории республики ожидается небольшое понижение температуры воздуха: на северо-западе и в центре до +25+35°С, на севере до +25+30°С, на востоке и на юго-востоке до +20+30°С, на юге до +25+38°С.