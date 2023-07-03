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    Какая погода будет 3 июля в Казахстане

    3 Июля 2023, 00:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидаются дожди с грозами, на северо-западе сильные. На западе, юго-западе, востоке, северо-востоке республики ожидается погода преимущественно без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По данным синоптиков, по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, днем на северо-западе – град, шквал, ночью и утром на севере, юго-западе – туман.

    На большей части Алматинской, Атырауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областей и области Жетісу, на юге Карагандинской, Улытауской областей ожидается сильная жара.

    На большей части Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, на юге Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Алматинской областей и области Ұлытау, Жетісу, на западе, востоке Кызылординской, на западе Атырауской, на севере Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В центре Кызылординской, на западе Западно-Казахстанской области, на северо-западе, юге области Абай, на большей части Алматинской, Северо-Казахстанской областей и области Жетісу ожидается высокая пожарная опасность.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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