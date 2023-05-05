Какая поддержка оказывается ветеранам ВОВ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования 78-й годовщины Дня Победы социальные службы города сделали обзор постоянных мер поддержки ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц, передает МИА «Казинформ».

По поручению акима Алматы Ерболата Досаева начиная с прошлого года ветераны ВОВ получают бесплатную медицинскую помощь по таким направлениям как:

1. Расширенный осмотр врачами общей практики и узкими специалистами.

2. Забор общеклинических анализов.

3. Обследование по показаниям, в том числе ЭКГ, УЗИ, КТ и МРТ.

4. Реабилитационное восстановление в стационаре, а также санаторно-курортное лечение.

5. Стоматологическая помощь.

За 4 месяца с начала 2023 года расширенным медицинским осмотром в рамках ГОБМП и ОСМС охвачены 3243 участника ВОВ и приравненных к ним лиц. До конца года расширенный медицинский осмотр пройдут 100% алматинцев из данной категории.

Все нетранспортабельные пациенты ежемесячно осматриваются участковыми врачами или медицинскими сестрами. Организована бесплатная доставка лекарственных препаратов на дом. До конца года более 3900 нетранспортабельных пациентов будут обеспечены полным медицинским осмотром на дому.

Стоматологическая помощь, в том числе зубопротезирование, с начала текущего года оказана 673 пациентам. Всего же для этих целей Городской поликлинике ветеранов ВОВ на 2023 год из бюджета Алматы выделено 27 млн тенге.

Во всех медицинских организациях ветеранам ВОВ и приравненным к ним лицам периодически вручаются памятные подарки и продуктовые корзины.

Также по поручению акима Алматы сотрудники социальных служб проводят регулярные обходы, в результате которых выясняют потребности ветеранов в различных видах помощи и адресно оказывают ее.

1. Ремонтные и монтажные работы.

2. Помощь в приобретении необходимых бытовых приборов.

3. Точечная материальная помощь.

4. Юридические и иные консультации.

Например, ветерану из Наурызбайского района в подъезде заменены деревянные окна на новые и обновлена асфальтированная брусчатка у дверей, ветерану из Алатауского района сделана подводка водопровода и канализационной сети на сумму 1,5 млн тенге. Просьбы разные и ни одна не остается без внимания.

Для системного повышения качества и продолжительности жизни горожан старшего поколения в мегаполисе работают 9 центров активного долголетия, которые предоставляют бесплатные социальные услуги для более 50 тысяч человек. В 2023 году планируется открытие еще одного такого центра.

В этом году решением депутатов городского маслихата было одобрено увеличение суммы единовременной помощи ветеранам ВОВ и приравненным к ним лицам.

«К сожалению, ветеранов войны остается все меньше. В Алматы проживают 56 ветеранов. Я бы хотел, чтобы они все благополучно встретили свой праздник, и у нас была возможность их поздравить. Насчет помощи: предусмотрены средства, мы планировали выплатить каждому ветерану ВОВ по миллиону тенге, я попросил депутатов добавить еще 500 тысяч, чтобы выплатить им по 1,5 млн тенге», – сказал аким города, комментируя инициативу увеличения суммы выплаты к памятной дате.

Общая сумма единовременной социальной помощи составит 85,5 млн тенге.

Единовременные выплаты по 100тысяч тенге также предусмотрены лицам, приравненным к ветеранам ВОВ. По 50 тысяч тенге получат участники трудового фронта и жены умерших участников и инвалидов ВОВ.

Всего социальные выплаты ко Дню Победы будут сделаны 13 290 алматинцам на общую сумму 975,4 млн тенге.



