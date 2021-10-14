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    Какая поддержка оказывается предпринимателям в части маркировки товаров

    14 Октября 2021, 13:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о мерах поддержки предпринимателей, которые покупают оборудование для маркировки товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В свою очередь, для снижения финансового бремени на бизнес предусмотрены меры государственной поддержки отечественных товаропроизводителей в части субсидирования их затрат на покупку оборудования для маркировки», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    Это прописано в приказе министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 сентября 2021 года № 485 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 1164 «Об утверждении Правил возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке».

    «Решения о введении обязательной маркировки на те или иные товарные группы принимаются только на основании результатов анализа целесообразности введения маркировки, а также анализа регуляторного воздействия, проводимым отраслевыми государственными органами совместно с бизнес-сообществом по итогам пилотных проектов по маркировке различных товарных групп», - отметил Премьер.

    Участие в пилотном проекте происходит на добровольной основе и за счет средств Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров – АО «Казахтелеком». Единым оператором разработана информационная система «Маркировка и прослеживаемость товаров», бесплатное мобильное приложение «Naqty Sauda» для учета оборота маркированного товара, а также бесплатное мобильное приложение «Naqty Onim» для проверки легальности товаров.

    «Таким образом, введение маркировки и прослеживаемости товаров окажет положительный мультипликативный эффект на экономику Республики Казахстан, развитие добросовестной конкуренции и позволит построить эффективную комплексную систему противодействия незаконному обороту товаров. В целом Правительство продолжит принимать необходимые меры по внедрению системы маркировки и прослеживаемости товаров на территории Республики Казахстан с учетом интересов бизнеса», - заключил А. Мамин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Бизнес
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