Какая оценка по изучению языков была у министра образования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал, какая оценка у него была в школе по изучению языков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Правда ли, что ученики, сильные в математике, не всегда сильны в литературе и в языках? - спросил у министра ведущий на торжественной церемонии награждения лучших учителей страны в Астане.

- Правда, - лаконично ответил Е. Сагадиев.

Тогда ведущий поинтересовался, какая оценка у министра была по литературе и языкам.

- По языкам была тройка, - признался глава ведомства.

Е.Сагадиев также поблагодарил своих коллег за ежедневный и тяжелый труд по обучению школьников.

«Я хочу сказать большое спасибо за то, что вы выбрали эту трудную, благородную и нужную профессию учителя, которую не все понимают. Думаю, и не все в начале ценят ее. Но когда наши дети вырастают, мы понимаем, что наши учителя сделали нас людьми. Я хочу, как отец и сын, как ученик и министр, сказать огромное спасибо за ваш ежедневный труд», - обратился министр к учителям.

«Помимо знаний, вы вкладываете в молодое поколение частичку собственной души и формируете гражданскую позицию молодого человека, учите творить и созидать. Я хотел бы сказать, что за последние годы очень много сделано, но очень много нам еще предстоит сделать», - добавил он.

Ранее, в Астане прошла торжественная церемония награждения лучших педагогов страны. 48 преподавателей из разных регионов получили в качестве подарка чек на сумму 2,4 млн тенге.