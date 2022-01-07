Какая обстановка в стране, рассказали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел продолжает мероприятия по восстановлению законности на территории страны, задержанию преступников, мародеров, освобождению захваченных зданий, охране стратегически важных объектов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«В столице Казахстана, Шымкенте, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей обстановка стабильная. Наиболее сложная обстановка остается в Алматы, где вооруженными лицами были захвачены и частично разгромлены ряд помещений государственных органов, финансовых организаций, телекомпаний, объектов торговли. В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях перекрыто несколько участков автодорог и 1 железнодорожный путь», - говорится в релизе МВД РК, распространенном утром 7 января.

По информации ведомства, в регионах усилено патрулирование нарядов полиции и Национальной гвардии, выставлены блокпосты, ведется задержание нарушителей правопорядка, установление и задержание преступников, а в случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие – их уничтожение.

«На данный момент органами внутренних дел задержаны 2298 человек. При обеспечении правопорядка, пресечении преступлений и правонарушений, защите безопасности граждан погибли 18 сотрудников силовых структур, пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии. МВД продолжает работу по стабилизации ситуации и охране правопорядка. Призываем граждан соблюдать общественный порядок, не поддаваться на провокации и сообщать о всех фактах правонарушений в органы внутренних дел», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.