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    09:34, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Какая обстановка в стране, рассказали в МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел продолжает мероприятия по восстановлению законности на территории страны, задержанию преступников, мародеров, освобождению захваченных зданий, охране стратегически важных объектов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    «В столице Казахстана, Шымкенте, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей обстановка стабильная. Наиболее сложная обстановка остается в Алматы, где вооруженными лицами были захвачены и частично разгромлены ряд помещений государственных органов, финансовых организаций, телекомпаний, объектов торговли. В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях перекрыто несколько участков автодорог и 1 железнодорожный путь», - говорится в релизе МВД РК, распространенном утром 7 января.

    По информации ведомства, в регионах усилено патрулирование нарядов полиции и Национальной гвардии, выставлены блокпосты, ведется задержание нарушителей правопорядка, установление и задержание преступников, а в случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие – их уничтожение.

    «На данный момент органами внутренних дел задержаны 2298 человек. При обеспечении правопорядка, пресечении преступлений и правонарушений, защите безопасности граждан погибли 18 сотрудников силовых структур, пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии. МВД продолжает работу по стабилизации ситуации и охране правопорядка. Призываем граждан соблюдать общественный порядок, не поддаваться на провокации и сообщать о всех фактах правонарушений в органы внутренних дел», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.


    Теги:
    МВД РК Главная ЧП-2022 Безопасность Правоохранительные органы
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