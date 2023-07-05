Какая мощность новой ГТЭС необходима Атыраускому НПЗ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Построить новую газотурбинную электростанцию в кратчайшие сроки на Атырауском НПЗ поручил побывавший сегодня на предприятии Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. Генеральный директор предприятия Мурат Досмуратов рассказал, какая мощность электростанции необходима для полной энергонезависимости завода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На предприятии в настоящее время работает теплоцентраль, вырабатывающая 40 мегаватт энергии. Но этого крайне недостаточно, поэтому завод практически полностью зависим от внешних поставщиков. Чтобы Атырауский НПЗ стал полностью энергонезависимым, необходимо будет построить газотурбинную электростанцию мощностью не менее 155 мегаватт. Такой проект и будет прорабатываться», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» генеральный директор ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Мурат Досмуратов.

Побывавший сегодня на предприятии глава Правительства Алихан Смаилов подчеркнул, что подобные стратегические объекты в обязательном порядке должны иметь автономные источники жизнеобеспечения. Что касается АНПЗ, Алихан Смаилов потребовал ускорить реализацию проекта по запуску собственной газотурбинной электростанции.

«Завод – объект стратегической важности, он не должен быть зависимым от внешних поставок электроэнергии. То есть, в случае аварийного отключения должна запускаться ваша собственная подстанция, которая будет обеспечивать стабильную работу предприятия. Данный проект надо не растягивать до 2028 года, а реализовать в ближайшие 2-3 года. Нужно ускорять этот процесс», — подчеркнул Премьер-Министр.