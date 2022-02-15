+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики

15 Февраля 2022 23:00
Поделиться:
Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 февраля 2022 года Казгидромет выпустил пилотный проект сезонного прогноза на весну с разбивкой на три месяца. В дальнейшем сезонный прогноз будет составляться шесть раз в год: 1 прогноз на теплое полугодие, 1 прогноз на холодное полугодие, которые будут уточняются 4 квартальными прогнозами на зиму, весну, лето и осень по 14 областям Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Пропавшего в метель мужчину около суток искали в СКО
Полицейские обратились к водителям в связи с непогодой в Нур-Султане Резкое похолодание ожидается в Алматы Более 260 дорожников чистят трассы от снега в Алматинской области

Отметим, что сезонный прогноз погоды представляет собой описание усреднённых метеорологических параметров (температура воздуха и количество осадков), выраженных в виде отклонения (аномалия) от климатических величин (норма) для рассматриваемого сезона.

По данным синоптиков, предстоящей весной прогнозируется больше дней с положительной аномалией температуры воздуха, так в марте средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С на большей части республики, около нормы в Западно-Казахстанской, на северо-западе Атырауской области.

В апреле практически на всей территории страны температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С, около нормы - в Западно-Казахстанской, на большей части Восточно-Казахстанской, на юго-востоке Алматинской области.

Однако весной погода может преподнести зимние сюрпризы, ведь в переходный сезон синоптические процессы крайне неустойчивы. При притоках холодных воздушных масс могут разгуляться и метели со cнегопадом преимущественно в северных регионах, а при арктических вторжениях антициклонов, в южных регионах вероятны заморозки.

В мае средняя за месяц температура воздуха на большей части республики ожидается около многолетней нормы. Однако в ряде областей в майские дни чаще ожидается температура воздуха ниже климатической нормы на 1°С - в северных, центральных и восточных регионах страны. Предполагается, что это будет связано с затоком холодных воздушных масс с районов Сибири.

Количество осадков в марте прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – в северо-западной части Казахстана. В апреле осадки ожидаются меньше нормы на большей части республики, около нормы – на западе, на крайнем севере страны, в юго-восточной половине Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, в горных, предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей. В мае количество осадков предполагается около нормы на большей части республики, меньше нормы – в Кызылординской, на большей части Туркестанской, Костанайской, в западной половине Карагандинской области, в северо-западной половине Жамбылской области, на крайнем юго-востоке Актюбинской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Пропавшего в метель мужчину около суток искали в СКО
Полицейские обратились к водителям в связи с непогодой в Нур-Султане
Резкое похолодание ожидается в Алматы
Более 260 дорожников чистят трассы от снега в Алматинской области
Популярное
1 Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
2 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
3 В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
4 В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
5 $131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
6 Сколько поручений Главы государства уже исполнили в Казахстане
Читайте также
Более 260 дорожников чистят трассы от снега в Алматинской области
Полицейские обратились к водителям в связи с непогодой в Нур-Султане
Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
$131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
Сколько поручений Главы государства уже исполнили в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив