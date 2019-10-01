Какая будет погода в октябре в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшую неделю октября вернутся теплые осенние дни, и жителей большинства региона РК порадует комфортная погода, что будет связано с поступлением теплых воздушных масс с районов Ирана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Столбики термометров днем постепенно повысятся: в северной половине до 15…23 тепла, в южной - до 20…28 тепла. При этом в начале месяца на севере, центре и востоке ночью сохранятся низкие температуры до 2…10 мороза, местами 3 тепла. Затем в конце первой декады с вторжением холодных воздушных масс с европейской территории России ожидается понижение температуры воздуха и выпадение осадков в начале на западе, а затем и на остальной территории республики: температура воздуха днем понизится в западных и северных регионах до 7…15 тепла, на востоке до 8…18 тепла, в южных регионах до 12…20 тепла», - рассказали синоптики.

Согласно долгосрочному прогнозу, в течение месяца волны холода нередко будут сменяться волнами тепла с частой сменой погодных условий: осадки, туман, возможны гололедные явления, усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

«Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части Казахстана, выше нормы на 1°С в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на западе Кызылординской областей. Количество осадков предполагается около и больше нормы – на большей части страны, меньше нормы – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, местами в Костанайской и Карагандинской областях», - сообщили в Казгидромете.