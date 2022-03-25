Какая борьба ведется с незаконными майнинговыми фермами в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О мерах борьбы с незаконными майнинговыми фермами в Казахстане, проинформировал Борт№1, передает МИА «Казинформ».

Как отметил в ходе расширенного заседания Правительства 8 февраля 2022 года Глава государства: «Необходимо выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, точно изучить договоры, найти обнаружение технических условий, а также аспекты других видов деятельности».

На данный момент в Казахстане пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы , 55 – добровольно исключительной своей деятельности ;

установлены незаконные присоединения к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованное размещение на территории особой экономической зоны, а также исключение от захвата налогов и таможенных платежей;

антропогенез 25 уголовных дел , изъято более 67 тысяч единиц оборудования стоимостью около 100 млрд тенге;

массовое распространение потребления электроэнергии в стране на 600 мегаватт ;

ужесточается нормативное регулирование майнинга и цифровых активов.



