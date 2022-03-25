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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:48, 25 Март 2022 | GMT +6

    Какая борьба ведется с незаконными майнинговыми фермами в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О мерах борьбы с незаконными майнинговыми фермами в Казахстане, проинформировал Борт№1, передает МИА «Казинформ».

    Как отметил в ходе расширенного заседания Правительства 8 февраля 2022 года Глава государства: «Необходимо выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, точно изучить договоры, найти обнаружение технических условий, а также аспекты других видов деятельности».


    На данный момент в Казахстане пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы , 55 – добровольно исключительной своей деятельности ;

    установлены незаконные присоединения к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованное размещение на территории особой экономической зоны, а также исключение от захвата налогов и таможенных платежей;

    антропогенез 25 уголовных дел , изъято более 67 тысяч единиц оборудования стоимостью около 100 млрд тенге;

    массовое распространение потребления электроэнергии в стране на 600 мегаватт ;

    ужесточается нормативное регулирование майнинга и цифровых активов.



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