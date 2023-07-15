Как животные спасаются от жары в зоопарке Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинском зоопарке показали видео, как животные спасаются от жары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многие задаются вопросом, как же переносят жару наши подопечные? Вода, конечно же, есть у всех наших животных. Но чаще посетители ее просто не видят, так как поилки с водой у ягуаров, пум леопардов, лисиц, волков устанавливаем в технической зоне. Там ее легче менять, она всегда свежая и прохладная, так как поилки ставим в домиках либо в тени. Барсуки, белый медведь, тигры очень любят купаться в бассейнах. А у слонов есть сенсорный душ», - говорится на официальной странице зоопарка в Instagram.

На видео можно увидеть, как купаются обитатели зоопарка и принимают душ, а также как шимпанзе кушает мороженое.

Жара в Алматы, по прогнозам синоптиков, продержится до 20 июля.