Как живет одна из первых казахстанских школ балета – фоторепортаж

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева – первая казахская балетная профессиональная школа, более 85-лет дает базовое хореографическое образование артистам балета и артистам ансамбля танца. Как работает сегодня это учебное заведение в фоторепортаже от корреспондента МИА «Казинформ».

Открытое в 1934 году, училище стало кузницей профессиональных исполнителей хореографического искусства для балетных трупп Национального Государственного академического театра оперы и балета имени Абая, Государственного академического театра танца РК под руководством Б. Аюханова, Государственного театра «АstanaBallet», Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», ансамблей народного танца «Салтанат», «Алтынай», «Наз», «Шалкыма» и многих других.

«Наше училище это первое старейшее хореографическое заведение, берет начало с 1934 года. Мы занимается подготовкой и обучением будущих артистов балета. На протяжение многих лет наше училище было единственным учебным хореографическим заведением в стране. Основатель школы Александр Селезнев выходец Ленинградской школы балета. Именно он один из первых заложил основу классического балета в нашей стране. С полной историей училища можно ознакомиться в нашем музее. С открытием в столице Национальной академии хореографии теперь у нас их два. В нашем училище две ступени - школа и училище. В академии три ступени - колледж, бакалавриат и магистратура»,- рассказывает художественный руководитель АХУ имени А. Селезнева Людмила Ли.

В первые годы независимости училище стало инициатором проведения первого Республиканского конкурса казахского танца имени Шары Жиенкуловой, организация конкурса проходила под руководством Заслуженного деятеля Булата Джантаева. В составе сформировавшегося педагогического коллектива, в первые годы Независимого Казахстана имена выдающихся педагогов как С. Кушербаева, С. Наурызбаева, К. Жакипова Р. Курпешева, Е. Усин. Новый вектор развития училищу дали в разные годы первые руководители. У. Мирсеидов, К. Мурзаханова, А. Калиева и другие.

«В годы независимости стало доброй традицией проведение международных конференций «Селезневские чтения», мастер-классов, семинаров, круглых столов с участием ведущих артистов балета, хореографов преподавателей и студентов», - отметила Ли Л.М.

Казахстанская школа балета на сегодня вышла на новый уровень развития.

Открытие Казахской Национальной академии хореографии в столице стало большим прорывом в сфере образования. Училище оказало поддержку, направив на обучение более пятидесяти воспитанников.

Во время беседы мы поинтересовались, как проходит отбор в балетную школу.

«Конечно, параметры ребенка имеют важную роль. Это – рост, вес, сама внешность. Наша цель – раскрыть индивидуальность ребенка. В балет принимают с 10 лет. При приёме в училище дети проходят отбор по специальной экзаменационной программе. Во-первых, мы смотрим на физические данные, на анатомическое сложение ребенка, проверяем его музыкальные способности (слух, ритм). Далее уже медицинская комиссия смотрит общее здоровье ребёнка, его позвоночник, стопы.

С первого года обучения мальчики и девочки учатся раздельно. Но есть такой предмет, как историко-бытовой танец, где в младших классах мальчики и девочки совместно изучают танец. Классическому танцу мы учимся восемь лет. На каждый год обучения есть своя программа. Мы боремся, за сохранение учебного процесса. Потеря двух часов в неделю это уже катастрофа, так как постоянная практическая подготовка требует четкой и последовательной системной работы. В период пандемии мы не были готовы учиться дистанционно. Потому что, у нас только практическое обучение по специальным дисциплинам. И нам пришлось овладеть в срочном порядке компьютерную грамотность. Мы осваивали навыки учиться в онлайн-режиме. Это было сложно. Таким образом, мы видели потерю качества обучения. Однако, мы справились, и смогли постепенно привести детей в форму»,- рассказала Л. Ли.

В интернате училища на сегодня проживает около 160 детей. Функционирует свой медицинский комплекс, библиотека, столовая.

Во время съемки фоторепортажа мы познакомились с одной из воспитанниц балетного училища.

Адия Манабасова родом из города Семей. На данный момент учится на втором курсе Алматинского хореографического училища на артиста балета.

«Я живу в интернате училища. В семье я первая кто пришёл в балет. С детства любила смотреть спектакли, поэтому часто посещала гастроли театра имени Абая в родном городе. Отбор в училище проходила в три этапа, и я благополучно прошла их. Хочу успешно закончить учёбу в училище, а дальше будет видно», - поделилась юная балерина.

Она также призналась, что хочет оправдать все надежды возлагаемые на нее.

«На протяжении семи лет мне посчастливилось поработать со многими педагогами нашего училища. Я очень рада тому, что попала в класс ведущего педагога Ашимовой Гульзиры Акимовны. Именно она пробудила во мне любовь к балету и постоянно не только учит меня, но и направляет в жизни. Благодаря ее работе со мной я стала лауреатом престижных международных балетных конкурсов», - рассказала Адия Манабасова. Из последних достижений Адии Манабсовой - вторая премия на Пекинском балетном конкурсе.

В продолжении беседы художественный руководитель училища рассказала, что в период обучения не редко происходит большой отсев среди учащихся.

«Многие не выдерживают морально и физически. К примеру, появляются какие-то болезни и ребенок уходит. Порой дети не выдерживают чисто профессиональные требования. С первого дня мы вводим балетный режим. Чтобы выучить артиста балета без воспитания профессиональной дисциплины и психологического стержня невозможно. Балетная жизнь настолько сложная, но с годами у них появляется любовь к балету. Ведь когда ребенок выходит с детства на сцену, он наполняется счастьем и вдохновением. Многие спрашивают, чем отличается наше учебное заведение? Это ранней профессионализацией. Уже в первый год обучения в конце года дети должны выходить на сцену и танцевать», - отметила Людмила Ли.

Педагог также поделилась, что за 28 лет работы в училище она выпустила семь выпусков. Это около 80 человек.

«Во всех труппах театра есть мои ученики. К примеру, Жанель Тукеева, Малика Ельчибаева – ведущие солистки КНАТОБ имени Абая. Они танцуют практически все спектакли. Есть ученики, которые уехали за границу. Я хочу подчеркнуть, что во всех театрах страны первые ведущие балерины, которые танцуют первые главные партии – в нашем Национальном театре оперы и балеты имени Абая, в «Астана балет» и во многих других – практически все они наши выпускники. Для каждого педагога мечта, чтобы к нему попал талантливый ребёнок, который смог бы добиться высоких результатов и стать настоящим профессионалом, артистом балета.

Людмила Ли также высказалась, что в стране существует проблема по нехватке профессиональных педагогов балета.

«Раньше было так – 20 лет оттанцевала, и уже пенсия. Сейчас ситуация совсем другая. Балерины танцуют «до конца». Потому что, в нашей стране отменили профессиональную пенсию. От того, что нарушилась эта цепочка и то, что отменили пенсию, у нас идет нехватка педагогических работников. Выпускникам теперь не хватает вакансий в театрах, и с каждым годом ощущается сложность при трудоустройстве выпускника по этой причине. Если взять все театры ближайших стран, только у нас отменена эта пенсия»,- сказала она.

Между тем, деятельность училища расширяется, устанавливается международное сотрудничество с учебными заведениями ближнего и дальнего зарубежья, научными и культурными центрами, общественными организациями.

«За годы Независимости хореографическое училище начало свои успешные зарубежные гастроли по всему миру. Впервые в истории балетного искусства на базе училища проводится Международный конкурс хореографических учебных заведений «Өрлеу». Конкурс стал значительным событием в культурной жизни Казахстана. С 2018 года конкурс входит в Международную Федерацию балетных конкурсов, президентом которой является народный артист СССР, легендарный Юрий Григорович.

Выпускники училища работают на ведущих балетных сценах мира. Высокая конкурентоспособность и востребованность наших выпускников во многих странах мира свидетельствуют о высоком престиже хореографического искусства нашей республики.

Особая ценность и гордость училища - наш педагогический коллектив. За большой вклад в области образования и культуры ведущие преподаватели училища отмечены высокими государственными наградами.

На сегодняшний день преподавательским составом училища подготовлено более пятисот лауреатов престижных международных конкурсов и фестивалей артистов балета и народного танца. За высокие достижения и продвижение казахстанского балета, лучшие выпускники удостоены высоких званий «Заслуженный артист», «Заслуженный деятель» Республики Казахстан», - отметила Л. Ли.

Стоит отметить, что за годы независимости в училище создан золотой фонд концертных номеров, поставленных выдающимися балетмейстерами Казахстана. Восстановлены казахские танцы из наследия Заурбека Райбаева «Ушжуз», «Асатаяк», концертные номера Даурена Абирова, Минтая Тлеубаева, молодым балетмейстером Анварой Садыковой поставлен нео-казахский балет «Туран Дала – Кыран Дала».

Имея богатую историю и сохраняя прекрасные традиции, накопленные предыдущими поколениями, балетная школа – Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева – к тридцатилетию Независимости продолжает свое шествие в творческих завоеваниях.