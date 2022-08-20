Как живет ботанический сад в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Уникальному ботаническому саду в Петропавловске в этом году исполнилось 110 лет. Сейчас в оранжерее в открытом и закрытом грунте произрастают около двух тыс. растений, многие из которых являются экзотическими, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Долгие годы хранителем сада был Равиль Рязапов. Заслуженный агроном ушел из жизни в прошлом году. Его дело продолжил сын Артур.

В оранжерее жизнь повсюду. С самой весны здесь постоянно что-то цветет, плодоносит. То папайя созреет, то маракуйя радует необычными цветами и плодами, то небывалый урожай на банановой траве.

«Урожай бананов второй год собираем. Зреют каламондины - гибрид мандарина и кумквата, кожура его сладкая и съедобная, мякоть кисловатая. Плодоносит кубинский лимон, или лимон Пондероза. Инжир не всегда успешно, но в этом году вызревает. Плодоносит мурайя – дерево императоров. Из плодов и листьев растения готовили эликсир долголетия для японских императоров. Мурайю охраняли самураи. Оказалось, что вещества, которые содержатся в ней, оказывают благотворное влияние на процессы кроветворения. Начали цвести драцены. Декоративное лиственное растение имеет скромный пушистый цветок в форме шарика. Роскошно цветет чайная роза, или гибискус, клеродендрум. Финиковые пальмы могут выдерживать пониженную температуру и небольшую засоленность почвы. Финики небольшие вырастают, но не вызревают, осыпаются», - рассказывает Артур Рязапов.

Вызревают экзотические фрукты в малой оранжерее. Там поддерживается оптимальный для них баланс температуры и влажности. В большой оранжерее, или в зимнем саду сделать это сложно из-за проблем с кровлей. Тропические растения, которые не один год удивляют жителей и гостей самого северного города страны, могут в любой момент погибнуть. По словам Артура, крыша зимнего сада нуждается в срочном ремонте.

«Образовались дыры вдоль шва и тепло туда уходит. Два года пишу во все инстанции, обещают, но дальше дело не идет. Кровлю сделали не по проекту. Связывался с проектировщиком. Говорят, что при строительстве сэкономили на термошайбах. Лист поликарбоната крепился только на двух планках алюминиевых. По технологии – по всей площади должны стоять термошайбы, которые не дали бы возможности двигаться поликарбонату. За шесть лет кровлю срывало восемь раз. В холодную и ветреную погоду температура в зимнем саду падала до +5 и многие растения погибли. В 2016-м году укрепили, но листы уже сползли вниз и образовались щели. Нужно сделать проект замены кровли. Если сделать это сейчас и заложить цены будущего года, то можно было бы следующим летом уже заменить крышу», - поделился он.

Помимо растений в североказахстанском ботаническом саду есть зооуголок. Живут здесь новозеландские и европейские кролики, черепашки, болотный лунь, беркут, утки-кряквы, розовый пеликан, лебедь, косули, енотовидная собака, хомяки, крысы, шиншиллы, белки дегу, попугаи. Сюда часто привозят животных и птиц, попавших в беду. Буквально недавно горожане принесли двух болотных луней, которых подобрали в луже рядом с пожарной частью. Птицы практически не подавали признаков жизни. Сотрудники оранжереи выходили их, луни уже чувствуют себя хорошо и даже иногда пытаются показать характер.

«Журавленка принесли, косуленка Егорку. Каждый день малышу требуется жирное коровье молоко. Его приносят волонтеры, посетители, сами сотрудники сада. Начали подкармливать его подвяленой травой, веточным кормом. Уточка пришла. Ее родители попали к нам подранками, вывели утят. Через год уточка встала на крыло и улетела. Вернулась уже с выводком», - улыбается Артур.

С сожалением говорит, что не всех птиц и животных удается выходить из-за тяжести ран.

«Зооуголок - добрая традиция, сохранившаяся с 70-х годов прошлого столетия. Тогда в нем были лоси, косули, пони, муфлоны, маралы, павлины и даже страусы. Когда ликвидировали мясоконсервный комбинат, в составе которого находился ботанический сад, содержать его было невозможно. Территория сада тогда была 16 га. Много раз поднимали вопрос о закрытии зооуголка. Нет никакого финансирования именно этой части сада. Содержим его сами, волонтеры привозят продукты животным, периодически помогают с кормами фермеры. С ростом цен содержать зооуголок стало еще сложнее», - отмечает мужчина.

Пока разговариваем, в ботанический сад приходят посетители. Дети с огромным удовольствием рассматривают птиц, уговаривают вылезти из убежища енотовидную собаку, кормят кроликов, пеликана и милого косуленка. Сложно представить, что этот островок доброты может исчезнуть просто потому, что взрослые люди не решат вопрос с финансированием ботанического сада. Он, кстати, остро стоит на протяжении нескольких лет. Хотя решается, по словам А.Рязапова, довольно просто.

«Несколько лет назад вынужденно передали сад в отдел образования, но уже тогда следовало бы закрепить его за управлением природных ресурсов или департаментом экологии. Когда к нам приезжал министр экологии, мы предложили четыре варианта передачи сада. Первый - сделать его музеем природы, возможно, на грани наук: культуры и экологии. Это было бы интересно. Второй – передать в экологию. Третий вариант – особо охраняемая территория в составе управления природных ресурсов. Четвертый – передать в состав ЖКХ, как прикладное зеленое строительство. Тогда аким области Кумар Аксакалов пообещал, что вопрос решат. Но прошло уже полгода, ничего так и не решили. Было совещание, на котором решили взять паузу, чтобы изучить законодательство. Нужно вникнуть в него. Все возможно, законодательство позволяет, но, скорее всего, нет желания это сделать, сохранить сад», - сетует Артур Рязапов.

И сам директор ботанического сада, и сотрудники, и североказахстанцы надеются, что оранжерея не останется на обочине внимания властей и вековая оранжерея будет развиваться. Тем более что планов много.

«В юго-восточной части есть еще одна территория. Она не огорожена, ее надо приводить в порядок. Пока скашиваем траву и проводим обрезку, благоустраиваем своими силами. Несколько лет сотрудничаем в ботаническим садом Бонна, обмениваемся семенами. В перспективе облагородить территорию со стороны улицы Волочаевской, отгородиться от спортзала. Хотелось бы оформить это участок в топиарном стиле», - сказал хранитель сада.







