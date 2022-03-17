Как жители Капшагая отреагировали на предложение о переименовании города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жители Капшагая поделились мнением касательно предложения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о переименовании города в Кунаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это радостная новость. Мы готовы поддержать Президента. Верим, что в будущем наш город станет еще более красивым и развитым», - сказала жительница Капшагая.

«Я поддерживаю нашего Президента. Динмухамеда Кунаева все знают, - это человек, который внес большой вклад в развитие страны. Он вошел в историю, как крупный государственный деятель. Поэтому я за то, чтобы наш город носил имя этого человека», - говорит еще один житель города.

Кроме того, позитивно восприняли новость о переименовании города в честь Кунаева и пользователи Сети. Среди них также были и противники.

«Ну может и нет надобности в переименовании… Но с другой стороны город станет носить имя Великого человека».

«Кунаев заслужил. Насчет разделения области на две, давно пора».

Аким города Капшагая Нурлан Куматаев заявил, что город будет дальше развиваться.

«Все вы вчера слышали предложение Президента о том, что Алматинскую область нужно разделить на две части и что новым центром области станет Капшагай. Эту новость наши горожане восприняли положительно. Если наш город станет областным центром, то обновится инфраструктура, будут строиться новые социальные объекты и появятся новые рабочие места. Я думаю, что в будущем Капшагай будет бурно развиваться», - сказал аким.

Он также добавил, что город и сейчас хорошо развивается. Реализовываются крупные инвестпроекты на территории индустриальной зоны.

Отметим, Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана заявил, что готов поддержать переименование города Капшагая в Кунаев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также рассказал о разделении Алматинской области на две части.

«Центр Алматинской области должен находиться в Капшагае, центр Жетысуской области – в Талдыкоргане», - заявил ранее Касым-Жомарт Токаев.