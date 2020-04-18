Как жители Испании реагируют на коронавирус, рассказала казахстанка Мадина Абдрашитова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Весь мир борется с пандемией – коронавирусной инфекцией. США, Италия, Испания, Южная Корея стали эпицентром заболевания. В ряде стран идет снижение заболеваемости, а в некоторых - пиковая стадия только начинается. Профессиональный журналист, директор журнала «Академия стиля» Мадина Абдрашитова живет в двух странах – Казахстане и Испании. Сейчас в находится на юге Испании в провинции Малага в муниципалитете Бенальмадена. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» она рассказала о том, как испанцы борются с коронавирусом, почему люди массово заболели и какие меры принимаются сейчас.

«В Испании живу уже три с половиной года. Кроме Казахстана, нигде не хотела жить. Объехала всю Европу, а когда побывала на юге Испании, поняла, что хочу остаться здесь. Однозначно не было мысли иммигрировать. Для меня это возможность для расширения границ. Живу полгода в Испании, полгода в Казахстане. В Казахстане у меня своя команда, поэтому работать проще и удобнее. Занимаюсь совершенно разными направлениями. Наш журнал «Академия стиля» для профессионалов индустрии красоты», - рассказала Мадина Абдрашитова.

В Испании два с половиной года назад она открыла свой информационный портал «Новости Коста Дель Соль – Что? Где? Когда?». Сделала его не на базе сайта, а группы в Facebook. После консультации с ведущими специалистами в области социальных медиа и электронного маркетинга, она поняла, что cейчас это работает лучше всего.

«Видела, что событий много, а на русском языке в южном побережье Испании никто об этом не пишет. Люди общаются в чате в Whatsapp, а там очень много слухов и домыслов, даже среди тех, кто знает испанский язык. Поняла, что русскоязычные жители южного побережья Испании не любят читать испанские СМИ. Можно сделать заметку в четыре строки и рассказать все. А здесь часто новости пишут на две-три страницы и не раскрывают суть: Что? Где? Когда? На сегодня у меня почти 3000 подписчиков. Смотрю периодическую статистику. Вижу, что 2500 людей – это активные пользователи. Акцент делаю на местные новости. Порой мои читатели сами подбрасывают информацию, сфотографируют происшествие, присылают что-то необычное. Так, помимо моих материалов, выходят материалы моих читателей», - отметила она.

Из Алматы в Испанию Мадина Абдрашитова приехала в середине февраля.

«Видела, что вначале правительство говорило: не беспокойтесь, чаще мойте руки. Маски тут испанцы не носили. Мы первые начали надевать. Если месяц назад местные жители боялись нас, увидев в масках, то теперь боятся тех, кто не носит маски. В Казахстане ввели ЧП, карантин. У нас эти меры называются режимом повышенной тревоги. В Испании многопартийный парламент, поэтому правительство не дает возможность ввести ЧП», - рассказала Мадина.

По ее словам, 14 марта ввели режим ограниченного передвижения и режим повышенной тревоги. Слово «карантин» употребляется только для тех, кто контактировал с больными и находится в изоляции. Ситуация также, как и у нас: можно выходить в ближайший магазин, аптеку, вынести мусор», - добавила Мадина Абрашитова.

«Сейчас признают, что надо было запретить карнавал. В конце февраля провели его, целую неделю люди участвовали в шествиях. Восьмого марта тоже была массовая женская демонстрация против насилия, поддерживали и мужчины. В Мадриде из-за этого заболело много людей, в том числе одна из министров, жена премьер-министра. Когда услышала о заболевших в Мадриде, начала переживать. Всемирная организация здоровья рекомендовала не проводить мероприятия, карнавалы. Если бы тогда не разрешили, не было бы массового заболевания. После настиг кризис», - пояснила профессиональный журналист.

По официальным данным, в Испании зарегистрировано около 190 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Около 75 тысяч человек вылечились, летальный исход у 19 613 человек.

«Правительство официально объявило, что по встроенному навигатору может контролировать, отслеживать, где находится человек. Это необходимая мера. Цифры печальные. Для 47-миллионной Испании это очень много. Тут много пожилых европейцев, которые проводят свою пенсию здесь. Они более дисциплинированные, а испанцы нет, «на авось». Штрафы дорогие - начинаются от 100 евро. Если человек с карантина сбежал, или больной из больницы, его могут наказать, выпишут штраф, пожизненно будет платить, потому что представляет стратегическую угрозу населению», - отметила Мадина Абдрашитова.

В Испании ввели жесткие ограничительные меры: на улицу нельзя выходить по два человека, в том числе это касается детей. Полиция задерживает и штрафует.

«Когда в Казахстане начали приезжающих из зарубежных стран закрывать на карантин, Изолировать - это была самая правильная мера. Поэтому у нас в Казахстане нет таких массовых потерь и заболевших, как в Испании. Возмущаюсь, когда здесь на улицу выходят по двое. Испанцам очень тяжело сидеть дома. Они очень общительные и эмоциональные, поэтому для них непривычно больше 12 часов находиться дома. Вы знаете, как они выплескивают эмоции? Каждый вечер в восемь часов все выходим на балкон и три минуты аплодируем врачам и друг другу, конечно. Многие кричат: «Вива Испания!» Когда заканчивают, кричат друг другу: «До завтра». Это мощный заряд. 47 тысяч человек делают это, многих подбадривает. Наряду с врачами, есть заслуга полицейских.Они герои», - отметила Мадина Абдрашитова.

В Испании была приостановлена деятельность всех предприятий, кроме объектов медицины и магазинов продуктов питания. С 13 апреля работу возобновили часть предприятий и заводов. По ее словам, на дому разрешили работать парикмахерам.

«Часть населения – пожилые люди, которые живут одни, а дети обучаются, работают за рубежом. И эти пожилые супружеские пары привыкли ходить в соседнюю парикмахерскую, где их побреют, голову помоют. Прачечную тоже открыли для них. Им тяжело на балконе развешивать белье. Пенсия у европейцев хорошая, поэтому они могут себе такое позволить», - пояснила журналист.

Мадина Абрашитова рассказала о тех героях, кто победил коронавирусную инфекцию, несмотря на преклонный возраст.

«На прошлой неделе семейная пара, им около 50 лет, специально дала интервью прессе. Улыбаясь, говорили: «Друзья. Не стоит паниковать. Все можно преодолеть. Надо главное верить и надеяться». Были супруги, которые в 82 года победили вирус. В таком возрасте редко возвращаются домой. И это победа для медиков. Казалось бы, лечат безнадежных людей. Когда они выходят из реанимации, врачи им аплодируют. У одной женщины заболел сын коронавирусом, он был подключен к аппарату ИВЛ. Она столько дней не смогла к нему попасть. А когда его переводили в палату, сказала: «Наконец-то он может дышать, и я могу дышать. Потому что для меня это были самые тяжелые дни». Таких случаев немало. Здесь в первое время не хотели говорить об этом. Но сейчас понимают, что таким образом можно помочь другим», - рассказала наша соотечественница.

Стоит отметить сильную нагрузку врачей, которые устают не только в физическом, но и в эмоциональном плане.

«Медбрат в одном видео плакал и рассказывал о том, что не смог спасти несколько человек в Мадриде, просто потому что не было свободных аппаратов искусственной вентиляции легких. Он позволил им умереть. В Мадриде сложная ситуация», - добавила Мадина Абдрашитова.

А еще героями можно назвать тех, кто оказывает помощь, поддерживает врачей, нуждающихся, и просто заряжает добром.

«В Испании рестораторы отправляют еду медикам. В провинции Малага, к примеру, один ресторатор подкармливал живущего по соседству бездомного. Тот проживал в своей машине. Ресторатор готовит 3000 бутербродов в день, это обходится ему в 1500 евро. Конечно, у него нет таких средств. Но ему помогают неравнодушные жители. За счет пожертвования частных лиц он раздает еду нуждающимся бесплатно», - добавила журналист.

По ее словам, государство тоже финансово поддерживает население.

«Те, у кого есть ТОО, отпускали сотрудников в отпуск, правительство для них выделило пособие. Замораживается ипотека на несколько месяцев. Если срок аренды закончился в этот период, хозяин не может людей выгнать. Предусмотрена надбавка для арендодателей. Экономическая обстановка сильно дифференцированная. Как в Казахстане, не всем выдают 42500 тенге. В экономическое законодательство хорошо не вникала. Всю информацию беру у коллег, знакомых, которые пишут об этом», - пояснила казахстанский журналист.

Мадина Абдрашитова отметила, что она эмоционально устойчивый человек, поэтому ей не так сложно пережить всю ситуацию, как другим.

«Мне не так сложно, как многим другим, потому что я эмоционально устойчивый человек. Меня это не грузит. На улицу выхожу несколько раз в неделю. Ни с кем не контактирую кроме подруги. Даже если выхожу, надеваю перчатки, маску. У меня нет страха. Стараюсь соблюдать все меры предосторожности. В 100 метрах от меня расположено море. Думаю, поэтому хороший иммунитет», - рассказала она.

Мадина Абдрашитова считает, что ситуация по коронавирусу - это хорошая возможность для журналистов проявить себя. «Сейчас информация очень востребованная. Более 10 лет проработала на телеканале «КТК» международным обозревателем. Готовила несколько новостей в день. Завершать нужно доброй информацией. Люди должны выключать экран на хорошей ноте после разных наводнений, катастроф. У меня это правило все еще сохранилось. К примеру, на своем информационном портале «Новости Коста Дель Соль – Что? Где? Когда?» пишу о том, как дети рисуют картины и посвящают их перевозчикам. Дальнобойщики, водители – это герои нашего фронта, которые обеспечивают население продуктами питания, медицинскими средствами. Нужно понимать, что написанная новость, выбранная картина, придуманный заголовок влияют на сознание людей», - отметила журналист.

В завершение беседы Мадина Абдрашитова рассказала о том, какие прогнозы в Испании.

«Прогнозы осторожные. Понятно, что мы пик прошли. Сейчас идет снижение заболеваемости. Карантин с испанского языка переводится, как «сорокодневка». То есть, нужно переждать 40 дней. Основная масса должна переждать, и тогда болезнь отступит. Однако нужно строго соблюдать правила. Это мои предположения», - добавила Мадина Абдрашитова.