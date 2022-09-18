Как жамбылские волонтеры помогают в поиске пропавших детей

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С начала 2022 года в Жамбылской области полицейские совместно с волонтерами нашли 82 несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все подростки найдены и возвращены родителям, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. Фактов каких-либо преступлений, совершенных в отношении детей либо с их участием в период их розыска не выявлено. В каждом случае в поисках задействуется личный состав департамента полиции, волонтеры, сотрудники соответствующих управлений и служб.

Как показывает анализ статистики уходов, основными причинами являются конфликтные ситуации в семье, неорганизованность занятости несовершеннолетних, семейное неблагополучие и желание подростка самоутвердится и выйти из-под контроля. Небольшую долю составляют потерянные дети, которые заблудились, заигрались на улице, ушли к родственникам либо друзьям, не сообщив родителям в силу возраста.

«Огромную помощь в поисковых мероприятиях оказывают волонтеры. Неравнодушные жители плечом к плечу оказывают неоценимую помощь стражам порядка изо дня в день», - сообщили в полиции.

«В моей группе по поиску пропавших состоят около 50 человек, - проинформировал координатор поисковой группы «Лидер.КЗ» по городу Таразу Николай Чагай. - Все они имеют свою постоянную работу, это парикмахеры, продавцы, сварщики и другие. Несмотря на занятость, люди со всех уголков города и районов области приходят на помощь в трудный час».

По его словам, с начала года совместно с полицейскими были найдены 82 несовершеннолетних, а за последний месяц - 6 подростков.

«Мы всегда искренне радуемся, когда находим пропавших людей, будь то взрослый человек, или несовершеннолетний. К примеру, недавний случай поиска 12-летней девочки, которая пропала в 5 микрорайоне Тараза. Во время прочесывания местности с родителями и полицейскими мы увидели худенькую фигурку, которая заметив преследование, юркнула на проезжую часть, а оттуда по «пешеходу» - и запрыгнула в автобус. Вся группа кинулась за ней, это был приличный марафон для людей разных возрастов! Полицейские остановили автобус, и беглянка была возвращена родителям после строгой беседы с сотрудниками полиции. Сейчас ее готовят в спецшколу за частые уходы из дома», - сообщил Николай Чагай.

По словам старшего инспектора по особым поручениям ювенальной полиции УМПС ДП Куанышбека Калжанова, органы внутренних дел мы неоднократно отмечали труд волонтеров.

«Наша совместная работа помогает быть ближе к народу. Сотрудничество продолжается, а поиски подростков - это не единственное совместное мероприятие. Волонтеры также участвуют в профилактических рейдах, беседах и лекциях, в дальнейшем планируется профилактическая работа и в других направлениях правоохранительных органов», - отметил Куанышбек Калжанов.

По информации пресс-службы правоохранительного ведомства, с начала 2022 года по области зарегистрирован 121 уход несовершеннолетних из дома. Ранее сообщалось, что в 2021 году по итогам шести месяцев было 60 уходов детей из дома, за аналогичный период 2020 года – 32 случая.