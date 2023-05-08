Как земельные участки школ и больницы перешли в частные руки, объяснили в акимате Костаная

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В соцсетях появилась информация о том, что территория ряда костанайских школ и областной детской больницы принадлежат юридическим и физическим лицам. Данные опубликовали активисты из Фонда-бюро расследования коррупции. Корреспондент МИА «Казинформ» решила выяснить подробности в акимате Костаная.

Сразу несколько участков на территории средней школы №8 Костаная находятся в собственности у юридических и физических лиц - к такому выводу пришли общественники. Именно у этого учебного заведения, по данным ФРБК, больше всего участков, принадлежащих физлицам.

В частности, речь идет о трансформаторной подстанции, которая находится в частной собственности у местной электросетевой компании. Также это два участка для обслуживания жилого дома, принадлежащие двум разным ТОО, и четвертый участок - для ведения личного подсобного хозяйства, принадлежащий ИП.

Еще пять участков с небольшой площадью принадлежат отдельным предпринимателям, занимающимся различными видами деятельности.

По данным ФБРК, участок для обслуживания объектов коммерческой зоны площадью 0,1262 га, расположенный возле школы-гимназии №18, находится в частной собственности у местного ТОО, занимающегося организацией общепита. Участок площадью 0,1068 га, расположенный возле общеобразовательной школы №14, принадлежит костанайскому индивидуальному предпринимателю.

В отделе образования акимата Костаная пояснили, как территории школ оказались в частных руках.

По словам старшего методиста по оказанию юридической помощи педагогам отдела образования акимата Костаная Кунсулу Исмагуловой, все участки, которые изображены на снимках, представленных ФБРК, находятся не на территории школ.

«В момент выдачи акиматом этих земельных участков школам на право постоянного землепользования, это в период 2006-2008 годов, согласно постановления, те участки, которые сейчас принадлежат физическим и юридическим лицам, уже на момент выдачи не входили в территорию общего земельного участка школы», - пояснила Кунсулу Исмагулова.

Ответили на запрос и попытались разъяснять ситуацию и в аппарате акима Костаная, пообещав разобраться с вышеуказанными фактами в случае их незаконности.

«ГУ «Средняя школа №8 отдела образования акимата города Костаная» принадлежит земельный участок площадью 1,8849 га, расположенный по адресу: г. Костанай, ул. Урицкого, 58, на праве постоянного землепользования для обслуживания здания школы на основании постановления акимата города от 07.10.2008 года No 2526. По смежеству с границами земельного участка школы оформлены несколько земельных участков для обслуживания объектов жилищной зоны рядом физических лиц. ГУ «Основная общеобразовательная школа No14 отдела образования акимата города Костаная» принадлежит земельный участок площадью 0,8777 га, расположенный по адресу: г. Костанай, ул. Победы, 32, на праве постоянного землепользования для обслуживания здания основной общеобразовательной школы и здания мастерской на основании постановления акимата города от 07.03.2007 года No 541. По смежеству с границами земельного участка школы оформлен земельный участок для обслуживания объектов жилищной зоны физическим лицом»,- говорится в ответе городского акимата на официальный запрос.

Школе-гимназии № 18, по информации акимата, принадлежит земельный участок площадью 2,4972 га, расположенный по адресу: г. Костанай, ул. Алтынсарина, 1, на праве постоянного землепользования для обслуживания здания школы и склада на основании постановления акимата города от 09.03.2006 года № 458. И по смежеству с границами земельного участка школы оформлен земельный участок для обслуживания объектов коммерческой зоны юридическим лицом.

Под прицел активистов попала не только территория школ, но и областной детской больницы, три участка которой также принадлежат физическим или юридическим лицам.

В частности, речь идет об участке для обслуживания двух многоквартирных пятиэтажных жилых домов и гаражей, площадью 0,312 га, который находится в общей долевой собственности у ряда собственников квартир. Также это здание аптеки площадью 0,0556 га, принадлежащее ТОО, и участок для обслуживания объектов жилищной зоны, площадью 0,1624 га, принадлежит предпринимателю.

За комментарием корреспондент МИА «Казинформ» обратилась в областное управление здравоохранения, однако внятного разъснения получить не удалось.

«Администрация КГП «Костанайская областная больница» информирует о том, что согласно Устава КГП «Костанайская областная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, является юридическим лицом в организационно правовой форме государственным предприятием на праве хозяйственного ведения. Согласно Устава предприятия, единственным учредителем является акимат Костанайской области. Для выяснения вопроса по принадлежности собственности земельных участков физических и юридических лиц, якобы находящихся на территории областной больницы, вам необходимо обратиться в соответствующие государственные исполнительные органы. Областная больница осуществляет деятельность в области здравоохранения», - говорится в ответе на запрос.

В акимате сообщили, что ГККП «Костанайская областная детская больница» Управления здравоохранения Костанайской области принадлежит земельный участок площадью 3,0444 га, расположенный по адресу: г. Костанай, ул. Быковского, 4, на праве постоянного землепользования для обслуживания больницы, пищеблока, лаборатории, прачечной, гаражей, компрессорной, очистного сооружения для воды на основании постановления акимата города от 2.06.2011 года № 1047.

«По смежеству с границами земельного участка оформлены несколько земельных участков для обслуживания объектов жилищной зоны и коммерческой зоны физическим юридическим лицом. На сегодняшний день предоставление указанных земельных участков никем не оспорено и не признанно незаконным. Однако, по фактам начата работа по анализу данных сведений»,- отмечается в ответе на запрос.

В случае выявления нарушений законодательства, как сообщили в горакимате, будут приняты соответствующие меры. Редакция также направила запрос в органы прокуратуры.



