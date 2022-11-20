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    Как затормозить ускорение инфляции – мнение эксперта

    20 Ноября 2022, 23:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В эфире телеканала Jibek Joly в совместной программе JJ Talk и Кривошеев LIVE с Ерболатом Мухамеджаном и Денисом Кривошеевым экономист Куаныш Жаиков поделился экспертным мнением о том, как снизить инфляцию и какие меры следует принять новому избранному Президенту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Телеведущий ток-шоу Денис Кривошеев поинтересовался, как избранному новому Президенту следует действовать, куда нужно наносить первый удар, чтобы затормозить ускорение инфляции

    «Инфляцию нужно разделять на два компонента. Первый – объективный компонент. Это то, на что постоянно ссылаются, про зарубежные рынки, нарушение логистики. Второй компонент – субъективный. В лучшие годы инфляция для экономики Казахстана должна быть 3-4 %, но не больше. Даже сейчас она должна быть 8-12 %, но точно не 20 %. Мы не можем бороться с внешними причинами, мы можем бороться с внутренними. Но теперь вопрос: как бороться. До этого применялась практика – контролировать цены напрямую. То, что сейчас я вижу в Послании, в программах нескольких кандидатов – это то, что они понимают, что первая причина инфляции в конкуренции», - прокомментировал экономист.

    По словам спикера, если мы хотим снизить инфляцию, нам нужно увеличивать предложение и не нагревать спрос.

    «Это тройной эффект. Когда мы боремся с олигополиями, то в конце у нас идет снижение цен в том числе, потому что узкие места, которые подогревали температуру организма, расширяются. Если они помимо этого дерегулируют экономику и немного ослабят импортное ограничение, тогда инфляция будет снижаться до уровня хотя бы наших соседей», - пояснил Куаныш Жаиков.


    Кадр из видео/ jjtv.kz/ru/live

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    СМИ Экономика Выборы Президентские выборы - 2022
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