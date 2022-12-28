Как защититься от амебы - Минздрав дал рекомендации казахстанским туристам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения - главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова дала рекомендации казахстанским туристам, отправляющимся в Таиланд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне стало известно, что житель Южной Кореи заразился в Таиланде амебой, которая убивает головной мозг. Он заболел менингитом, а после умер.

«В Таиланде сейчас бархатный сезон, поэтому как казахстанцам, отправляющимся в отпуск защититься от амебы?» - спросили главного санврача РК в ходе пресс-конференции в СЦК.

Как пояснила Айжан Есмагамбетова, заражение амебой - это не новое заболевание.

«Это заболевание, которое называется амеба и характеризуется проявлением менингоэнцефалитов. К сожалению, летальность от этого заболевания составляет 97%. Регистрируется оно очень редко. Связано с тем, что при купании или попадании загрязненной воды возбудитель попадает через нос в мозг и вызывает заболевания мозга менингоэнцефалит, который приводит к летальному исходу. Это простейший одноклеточный микроорганизм. Что характерно, выживает в условиях теплой, пресной воды. То есть, температура до 45 градусов - очень благоприятна для существования амеб», - сказала Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, это заболевание не передается от человека к человеку.

«Что касается мер профилактики. Если вы находитесь на отдыхе у моря, океана, то купайтесь в соленой воде. В соленой воде амебы не живут. Если вы купаетесь в бассейне, то убедитесь, что вода вовремя обеззараживается и очищается. Нужно избегать купания в пресных водоемах с застоявшейся водой», - порекомендовала главный санврач.





Фото: ortcom.kz