Как защитить детей от травм во время летних каникул

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О том, как избежать детского травматизма летом, когда увеличивается риск получения травм, связанных с высокими температурами (духота, солнечный удар), открытыми окнами (выпадения) и другими причинами, рассказывает Куаныш Алимбетов, главный специалист департамента профилактики неинфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК, передает МИА «Казинформ».

Основной способ профилактики травм летом – это предусмотрительность и осторожность.

Важное правило, соответственно погодным условиям, подобрать одежду и обувь. Соблюдать правила безопасного поведения при занятии летними видами спорта и играми, не оставлять детей без присмотра.

Необходимо соблюдать осторожность при наличии открытых окон с москитными сетками, особенно, когда они используются на окнах, расположенных на высоких этажах. Часто маленькие дети выпадают из таких открытых окон, так как москитная сетка дает им некое представление о мнимой безопасности.

Поэтому дети могут опереться на нее и выпасть, так как конструкция таких сеток не рассчитана на вес, даже маленького ребенка.

Как и зимой, летом тоже необходимо помнить о дорожно-транспортных травмах. Часто ребенок видит, что машина приближается, но надеется проскочить, не всегда водитель успевает затормозить. Пересекать проезжую часть дороги необходимо исключительно по пешеходному переходу ни в коем случае не перебегать, следует быть предельно внимательными. Обязательно соблюдать правила дорожного движения.

Еще одна распространенная летняя травма – ожоги. Повреждение тканей под действием высоких температур либо открытого пламени может наступить в результате неосторожного обращения со спичками, легко воспламеняющимися смесями и предметами. Часто дети, играющие со спичками, поджигая тополиный пух, оказываются причиной воспламенения сухостоев, либо высохшей травы. Такая ситуация может стать причиной пожара. Поэтому необходимо проводить беседы с детьми и объяснять, что «спички детям не игрушка».

Чтобы избежать неприятных последствий, правильно одевайте ребенка для прогулок, обеспечьте питьевой режим, проводите беседы о возможных опасных последствиях неправильно выбранной игры.

Старайтесь одевать детей в яркую одежду, а еще лучше иметь на ней световозвращатели – фликеры, помня о том, что в летний период, на улице темнее, чем зимой, особенно в плохо освещенных участках населенного пункта.

Если вы получили травму, то обязательно обратитесь в медицинское учреждение для уточнения диагноза и исключения состояний, угрожающих вашему здоровью, ведь только врач сможет обследовать, поставить правильный диагноз и назначить необходимое лечение, не стоит ждать и надеяться, пока всё само пройдет, не нужно заниматься самолечением, тем самым теряя время. Не все травмы могут проявляться сразу, и даже несильная боль может говорить о вывихе. Вовремя начатое лечение – залог успешного выздоровления, и профилактика посттравматических осложнений.