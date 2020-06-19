Как защищаются права на интеллектуальную собственность в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Важным аспектом системы охраны интеллектуальной собственности является имиджевая политика и статус патентного ведомства в стране. Об этом заявил министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уделяется особое внимание взаимодействию с центрами развития инновационных проектов и повышению технологического потенциала страны. Открыты фронт-офисы НИИС в «Астана Хабе» и Международном Центре Зеленых Технологий для консультирования по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности», - сказал Марат Бекетаев.

Министр добавили, что на базе патентного ведомства в пилотном режиме создано специализированное подразделение IPR Center. Ожидается, что центр повысит координацию государственных органов в вопросах защиты интеллектуальной собственности.

В целях обеспечения прав авторов и правообладателей государств-членов Евразийского экономического союза на территории ЕАЭС, ратифицировано Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе.

Подписан Протокол по промышленным образцам к Евразийской патентной конвенции.

«Это позволит создать региональную систему защиты и на основе одной заявки получать патент, действующий во всех государствах – участниках конвенции», - пояснил Марат Бекетаев.

Глава минюста добавил, что в РК достигнута 100%-ная автоматизация государственных услуг в сфере интеллектуальной собственности, оказываемых патентным ведомством.

«За отчетный период выдано порядка 12 тысяч охранных документов на объекты промышленной собственности», - заключил Марат Бекетаев.