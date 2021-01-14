Как защищает бизнес Антикоррупционная служба СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области по проекту «Защита бизнеса и инвестиций» заключила соглашения с 11-ю инвесторами на сумму свыше 36 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель департамента по противодействию коррупции Ернар Баянгазин сообщил, что с 2018-го года агентство совместно с Министерством иностранных дел, Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» реализует проект по защите бизнеса и инвестиций.

«Он заключается в сопровождении предпринимателей в процессе их взаимодействия с государственными структурами с целью упреждения возможного давления со стороны недобросовестных должностных лиц, требований незаконного вознаграждения. В прошлом году в ведомство обращались 84 предпринимателя. Департамент выявил 10 фактов незаконного вмешательства в МСБ, это 24 преступления», - проинформировал Е. Баянгазин.

Он напомнил о поправках в Уголовный кодекс, ужесточающих ответственность за воспрепятствование работе предпринимателей.

«Теперь за вмешательство в бизнес со стороны сотрудников правоохранительных органов последним грозит до пяти лет лишения свободы вместо двух. Совершение же таких деяний руководством правоохранительных органов и судьями влечет еще более строгое наказание - до 8 лет лишения свободы», - подчеркнул Е. Баянгазин.